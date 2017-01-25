Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии по синхронному плаванию

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии - 2017 по синхронному плаванию из стратегических соображений. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

Этап был запланирован на конец мая. Предполагалось, что он может пройти в Казани.

"Мы приняли решение отказаться от проведения этапа", - сказала Брусникина.

По информации ТАСС, принятое решение не связано с рекомендациями Международного олимпийского комитета о лишении России международных соревнований из-за многочисленных допинговых нарушений.