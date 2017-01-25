Фигуристка Погорилая заявила, что для нее не принципиально победить Костнер на ЧЕ

Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИСпорт 25 января, 18:38
Российский фильм "Заложники" вошел в программу Берлинского кинофестиваляКультура 25 января, 18:33
Фигуристка Медведева рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе на ЧЕСпорт 25 января, 18:29
На сессии в ВЭО России обсудили меры по повышению качества жизни населенияНовости партнеров 25 января, 18:28
Фигуристка Сотскова признала, что Костнер заслуженно опережает ее на ЧЕСпорт 25 января, 18:19
ВЭБ: экономика РФ возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 годахЭкономика и бизнес 25 января, 18:10
Эксперт: биатлонистов Логинова и Старых нужно пригласить на чемпионат мираСпорт 25 января, 18:09
Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате ЕвропыСпорт 25 января, 18:05
Александр Кержаков завершил работу над своей автобиографиейСпорт 25 января, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Анна Погорилая заявила, что для нее не принципиально быть выше итальянки Каролины Костнер на чемпионате Европы в Остраве. Об этом Погорилая сказала журналистам.
Погорилая занимает второе место в короткой программе, превосходя Костнер на 1,99 балла.
"Для меня вообще не принципиально обыграть Костнер. По элементам, возможно, между нами и есть разница, но в катании она абсолютная чемпионка. Я могу взять у любого спортсмена что-то хорошее, но чисто копировать я не могу", - отметила Погорилая.
Погорилая показала свой лучший результат в сезоне - 74,39.