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Фигуристка Погорилая заявила, что для нее не принципиально победить Костнер на ЧЕ

Спорт
25 января, 17:55 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Спортсменка в короткой программе показала свой лучший результат в сезоне - 74,39
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Анна Погорилая

Анна Погорилая

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Анна Погорилая заявила, что для нее не принципиально быть выше итальянки Каролины Костнер на чемпионате Европы в Остраве. Об этом Погорилая сказала журналистам.

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Погорилая занимает второе место в короткой программе, превосходя Костнер на 1,99 балла.

"Для меня вообще не принципиально обыграть Костнер. По элементам, возможно, между нами и есть разница, но в катании она абсолютная чемпионка. Я могу взять у любого спортсмена что-то хорошее, но чисто копировать я не могу", - отметила Погорилая.

Погорилая показала свой лучший результат в сезоне - 74,39.

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