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Фигуристка Сотскова признала, что Костнер заслуженно опережает ее на ЧЕ

Спорт
25 января, 18:19 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Россиянка считает катание итальянки эталоном
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Мария Сотскова

Мария Сотскова

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Мария Сотскова признала, что итальянка Каролина Костнер заслуженно опережает ее по результатам короткой программы на чемпионате Европы в чешской Остраве. Об этом Сотскова заявила журналистам.

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Сотскова набрала 72,17 балла, впервые преодолев отметку в 70 баллов на международных соревнованиях. Она занимает четвертое место, уступая соотечественницам Евгении Медведевой и Анне Погорилой, а также Костнер.

"Каролина достойно обыграла меня, считаю ее катание эталоном. Ее сегодняшний прокат я не видела, но результатами не удивлена. Если сравнивать меня и Костнер, то у нее более матерое катание", - сказала Сотскова.

"Я довольна, что мне удалось чисто откатать программу, по эмоциям тоже, считаю, удалось передать максимум", - добавила фигуристка.

Произвольная программа состоится в пятницу.

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