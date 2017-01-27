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Результативность Гретцки и буллиты Овечкина: что надо знать о рекордах Матчей звезд НХЛ

Спорт
27 января, 12:00 UTC+3
ТАСС вспоминает достижения, установленные во время предыдущих звездных шоу, выделяя успехи российских игроков
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Александр Овечкин во время Матча звезд НХЛ, 2015 год

Александр Овечкин во время Матча звезд НХЛ, 2015 год

© Gregory Shamus/Getty Images

29 и 30 января в Лос-Анджелесе пройдут игры 62-го в истории Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как и год назад, в мероприятии примут участие команды, составленные из лучших игроков четырех дивизионов турнира: Атлантического, Столичного, Центрального и Тихоокеанского.

В предстоящей встрече на лед выйдут четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Сергей Бобровский ("Коламбус Блю Джекетс"). Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин пропустит игру из-за травмы.

С первого звездного матча, сыгранного в 1947 году, было установлено множество рекордов, некоторые из них держатся десятилетиями.

ТАСС вспоминает яркие достижения предыдущих Матчей звезд НХЛ, отмечая успехи российских хоккеистов в заокеанском шоу.

Андрей Михайлов

Что надо знать о рекордах Матчей звезд КХЛ

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Буре, Павел Владимирович Овечкин, Александр Михайлович
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