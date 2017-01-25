Баскетболистки УГМК разгромили "Хатай" в матче Евролиги

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский клуб УГМК из Екатеринбурга разгромил турецкий "Хатай" со счетом 103:40 в домашнем матче 10-го тура женской баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка хозяек Бриттни Гринер, в активе которой 20 очков.

УГМК занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков. "Хатай", в активе которого на шесть баллов меньше, идет предпоследним (7-м).

Следующий матч УГМК проведет 1 февраля в гостях с французским "Буржем".