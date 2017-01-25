Хоккеист "Динамо" Миронов восстановился от травмы и сыграет в матче с "Салаватом Юлаевым"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов полностью восстановился от последствий травмы руки и примет участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Миронов получил травму в составе сборной России в начале ноября в матче этапа Евротура против команды Чехии. У 22-летнего игрока был диагностирован надрыв капсулы кисти.
В текущем сезоне Миронов провел за "Динамо" 11 матчей, забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.
Игра между "Динамо" и "Салаватом Юлаевым" пройдет в среду на льду "ВТБ Ледового дворца" в Москве, она начнется в 19:30 мск.