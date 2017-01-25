Вратарь "Анжи" Беленов отправился на сбор с "Уфой"

Новое избирательное законодательство Италии признано частично соответствующим конституцииМеждународная панорама 25 января, 19:59
Экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты выдвигается на пост президента в третий разМеждународная панорама 25 января, 19:54
Соперником бойца Шлеменко 3 марта станет американец БрэдлиСпорт 25 января, 19:49
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008Спорт 25 января, 19:44
Преодоление "психологических отметок" индексом Dow Jones. ДосьеБиографии и справки 25 января, 19:38
Минфин с февраля начинает покупки и продажи иностранной валютыЭкономика и бизнес 25 января, 19:31
Агент: "Зенит" не идет на уступки в вопросе стоимости ЛомбертсаСпорт 25 января, 19:24
Лебедева готова вернуть медали ОИ-2008 в случае доказательства ее виныСпорт 25 января, 19:22
Компания Netflix заплатила $5 млн за показ фильма "Икар" о допинге в российском спортеСпорт 25 января, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вратарь махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Александр Беленов отправился на тренировочный сбор с "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев.
О том, когда переход 30-летнего голкипера будет оформлен официально, не сообщается.
Беленов подписал контракт с "Анжи" перед началом текущего сезона. Голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр "на ноль"). Беленов неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.