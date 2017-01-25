Вратарь "Анжи" Беленов отправился на сбор с "Уфой"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вратарь махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Александр Беленов отправился на тренировочный сбор с "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев.

О том, когда переход 30-летнего голкипера будет оформлен официально, не сообщается.

Беленов подписал контракт с "Анжи" перед началом текущего сезона. Голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр "на ноль"). Беленов неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.