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Вратарь "Анжи" Беленов отправился на сбор с "Уфой"

Спорт
25 января, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
О том, когда переход 30-летнего голкипера будет оформлен официально, не сообщается
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Александр Беленов (справа)

Александр Беленов (справа)

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вратарь махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Александр Беленов отправился на тренировочный сбор с "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев.

О том, когда переход 30-летнего голкипера будет оформлен официально, не сообщается.

Беленов подписал контракт с "Анжи" перед началом текущего сезона. Голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр "на ноль"). Беленов неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.

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