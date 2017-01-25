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Лебедева готова вернуть медали ОИ-2008 в случае доказательства ее вины

Спорт
25 января, 19:22 UTC+3
Спортсменка была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине после перепроверки допинг-проб
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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева готова вернуть две серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

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25 января МОК сообщил, что после перепроверки допинг-проб у Лебедевой было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она стала второй в прыжках в длину и в тройном прыжке.

"Надо посмотреть регламент, как возвращать медали. Если возвращать тому спортсмену, который сдавал допинг-контроль, и у него все нормально, я готова приехать и вручить их. И даже извиниться", - сказала Лебедева.

Лебедева завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2004 года в прыжках в длину, также на ее счету бронза Игр-2004 и серебро ОИ-2000 в Сиднее в тройном прыжке. Лебедева является членом Совета Федерации, входит в состав комиссии спортсменов Европейской легкоатлетической ассоциации и женского комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). При этом, спортсменка отстранена от работы в IAAF на время расследования.

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