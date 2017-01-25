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Агент: "Зенит" не идет на уступки в вопросе стоимости Ломбертса

Спорт
25 января, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ранее сообщалось, что в 31-летнем игроке заинтересованы "Гент" и "Бешикташ"
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Николас Ломбертс

Николас Ломбертс

©  ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского защитника Николаса Ломбертса. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.

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Агент: "Зенит" просит за Ломбертса очень большие деньги

Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Ранее агент игрока сообщил ТАСС, что санкт-петербургский клуб просит за Ломбертса "очень большие деньги".

"Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в "Зените". Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника", - сказал Верхлуст.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за "Гент" (2004-2007).

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