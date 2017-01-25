Агент: "Зенит" не идет на уступки в вопросе стоимости Ломбертса

Новое избирательное законодательство Италии признано частично соответствующим конституцииМеждународная панорама 25 января, 19:59
Экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты выдвигается на пост президента в третий разМеждународная панорама 25 января, 19:54
Соперником бойца Шлеменко 3 марта станет американец БрэдлиСпорт 25 января, 19:49
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008Спорт 25 января, 19:44
Преодоление "психологических отметок" индексом Dow Jones. ДосьеБиографии и справки 25 января, 19:38
Минфин с февраля начинает покупки и продажи иностранной валютыЭкономика и бизнес 25 января, 19:31
Агент: "Зенит" не идет на уступки в вопросе стоимости ЛомбертсаСпорт 25 января, 19:24
Лебедева готова вернуть медали ОИ-2008 в случае доказательства ее виныСпорт 25 января, 19:22
Компания Netflix заплатила $5 млн за показ фильма "Икар" о допинге в российском спортеСпорт 25 января, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского защитника Николаса Ломбертса. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.
Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Ранее агент игрока сообщил ТАСС, что санкт-петербургский клуб просит за Ломбертса "очень большие деньги".
"Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в "Зените". Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника", - сказал Верхлуст.
Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за "Гент" (2004-2007).