Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) своеобразно поздравил прославленную российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву с ее именинами, сообщив, что перепроверка ее допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2008 года, показала наличие запрещенной субстанции - туринабола.

Это обстоятельство лишило ее серебряных медалей, завоеванных в Пекине в прыжках в длину и тройном прыжке. Кроме того, было объявлено, что золотой медали лишен лучший спринтер мира Усэйн Болт. Во всем виноват его партнер по эстафетной команде 4x100 м Неста Картер, в пробе которого также нашли запрещенное вещество.

Слово за судом

Теперь 40-летней Лебедевой, которая уже завершила спортивную карьеру и сейчас представляет Волгоградскую область в Совете Федераций, официально принадлежит три олимпийских награды, одна из которых - высшего достоинства. Завоевана она была в прыжках в длину на Играх 2004 года в Афинах. Там же она завоевала бронзу в тройном прыжке, еще одну медаль спортсменка завоевала четырьмя годами ранее в Сиднее (серебро в тройном).

Лебедева сообщила ТАСС, что намерена опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. "Я однозначно буду подавать апелляцию. Я всегда буду бороться до конца", - сказала Лебедева, добавив, что готова отдать медали в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов.

Также стало известно, что Лебедева отстранена от работы в женском комитете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). "Мне пришла бумага, что пока идет расследование, я временно отстранена. Моя работа в IAAF приостановлена", - сказала она.

Личный тренер спортсменки усмотрел в случившемся политику. "Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты, - сказал Вячеслав Догонкин. - Все это глупость, антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты, уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок".

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила сожаление в связи со случившимся.

"Жаль, что история, победы и надежды омрачаются получением подобной информации. Лишение медалей Лебедевой - это, безусловно, отголоски прошлого, но сейчас российская легкая атлетика на правильном пути. Мы постараемся, чтобы впредь таких вещей больше в нашей стране не случалось", - сказал президент организации Дмитрий Шляхтин.

Промежуточные итоги перепроверки

С потерей двух наград Лебедевой в активе российской команды на Олимпиаде-2008 остается 22 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место на Играх в Пекине заняла команда Китая (51-21-28), вторыми стали американцы (36-38-36). Четвертое место у команды Великобритании (19-13-15).

Ранее после перепроверки допинг-проб МОК лишил сборную России 11 медалей Игр-2008: бронзы бегуньи на 3000 метров с препятствиями Екатерины Волковой, бронзы Анны Чичеровой в прыжках в высоту, золота в эстафете 4х100 м (из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской), серебра Марии Абакумовой в метании копья, серебра в эстафете 4х400 м (из-за Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской), бронзы в эстафете 4х400 метров (из-за Дениса Алексеева), серебра и трех бронзовых наград в тяжелой атлетике (Марина Шаинова в весе до 58 кг, Надежда Евстюхина до 75 кг, Хаджимурат Аккаев в весе до 94 кг, Дмитрий Лапиков в весе до 105 кг соответственно), а также серебра Хасана Бароева в греко-римской борьбе.