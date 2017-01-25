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Соперником бойца Шлеменко 3 марта станет американец Брэдли

Спорт
25 января, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Бой пройдет 3 марта в московском спорткомплексе "Олимпийский"
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Александр Шлеменко (справа)

Александр Шлеменко (справа)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Известный российский боец Александр Шлеменко 3 марта в Москве проведет поединок против американца Пола Брэдли. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

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Ранее соперником Шлеменко, бой которого состоится в рамках организации М-1, мог стать россиянин Рамазан Эмеев. Однако Эмеев отказался от боя по причине травмы.

Бой Шлеменко - Брэдли пройдет 3 марта в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Шлеменко является бывшим чемпионом организации Bellator в среднем весе. Всего на его счету 54 победы и девять поражений. В активе Брэдли, который также выступал в Bellator и имеет опыт боев в организации Strikeforce и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), 23 победы и семь поражений.

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