Соперником бойца Шлеменко 3 марта станет американец Брэдли

Новое избирательное законодательство Италии признано частично соответствующим конституцииМеждународная панорама 25 января, 19:59
Экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты выдвигается на пост президента в третий разМеждународная панорама 25 января, 19:54
Соперником бойца Шлеменко 3 марта станет американец БрэдлиСпорт 25 января, 19:49
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008Спорт 25 января, 19:44
Преодоление "психологических отметок" индексом Dow Jones. ДосьеБиографии и справки 25 января, 19:38
Минфин с февраля начинает покупки и продажи иностранной валютыЭкономика и бизнес 25 января, 19:31
Агент: "Зенит" не идет на уступки в вопросе стоимости ЛомбертсаСпорт 25 января, 19:24
Лебедева готова вернуть медали ОИ-2008 в случае доказательства ее виныСпорт 25 января, 19:22
Компания Netflix заплатила $5 млн за показ фильма "Икар" о допинге в российском спортеСпорт 25 января, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Известный российский боец Александр Шлеменко 3 марта в Москве проведет поединок против американца Пола Брэдли. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
Ранее соперником Шлеменко, бой которого состоится в рамках организации М-1, мог стать россиянин Рамазан Эмеев. Однако Эмеев отказался от боя по причине травмы.
Бой Шлеменко - Брэдли пройдет 3 марта в московском спорткомплексе "Олимпийский".
Шлеменко является бывшим чемпионом организации Bellator в среднем весе. Всего на его счету 54 победы и девять поражений. В активе Брэдли, который также выступал в Bellator и имеет опыт боев в организации Strikeforce и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), 23 победы и семь поражений.