Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FIS оставила в силе временное отстранение российских лыжников Легкова и Белова

Спорт
25 января, 20:19 дата обновления: 25 января, 20:59 UTC+3
Один из членов антидопинговой комиссии организации высказался против продления отстранения, а сами лыжники намерены обратиться в CAS
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Легков

Александр Легков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Смотрите также
Александр Легков
Адвокат: допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрыты

Также отмечается, что один из членов антидопинговой комиссии организации высказался против продления отстранения и попросил, чтобы его мнение было учтено. О том, когда организация вынесет окончательное решение по спортсменам, не сообщается.

23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии WADA. В середине января FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение.

Легков и Белов намерены опротестовать отстранение в CAS

Вишеманн сообщил, что Легков и Белов намерены опротестовать свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

"Я посоветовал им подать апелляцию в CAS", - говорится в сообщении Вишеманна.

Смотрите также

FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова
Лыжник Легков может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена
Петухов: FIS вынесет решение по делам Легкова и Белова в начале недели
Адвокат: данные доклада Макларена не доказывают вину Легкова и Белова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
2
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в Донбассе
3
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
4
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
5
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки
Темы дня
Реклама