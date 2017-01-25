FIS оставила в силе временное отстранение российских лыжников Легкова и Белова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Также отмечается, что один из членов антидопинговой комиссии организации высказался против продления отстранения и попросил, чтобы его мнение было учтено. О том, когда организация вынесет окончательное решение по спортсменам, не сообщается.

23 декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии WADA. В середине января FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение.

Легков и Белов намерены опротестовать отстранение в CAS

Вишеманн сообщил, что Легков и Белов намерены опротестовать свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Я посоветовал им подать апелляцию в CAS", - говорится в сообщении Вишеманна.