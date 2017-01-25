"Лада" прервала серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв "Авангард"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" победила омский "Авангард" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Василий Стрельцов (12-я минута), Станислав Бочаров (25) и Виктор Комаров (40). У проигравших отличился Николай Лемтюгов (23).

"Лада" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко после 54 игр. "Авангард", в активе которого 99 баллов, идет вторым.

В следующем матче "Лада" 27 января примет новосибирскую "Сибирь", "Авангард" в тот же день в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".