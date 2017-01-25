РФС утвердил Баскакова, Иванова, Сухину, Гвардиса и Зуева в качестве инспекторов УЕФА

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) утвердил бывших арбитров Юрия Баскакова, Николая Иванова, Алексея Спирина, Станислава Сухину, Александра Гвардиса и Сергея Зуева в качестве инспекторов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезоны-2017/18 и 2018/19. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Во вторник на заседании бюро исполкома РФС был утвержден список инспекторов и делегатов на матчи УЕФА.
В список делегатов УЕФА вошли Леонид Калошин, Владислав Ходеев, Иван Цитович и Александр Сафонов. Офицерами по безопасности утверждены Николай Ширяев и Андрей Прядкин. Инспекторами УЕФА в женском футболе исполком РФС утвердил Наталью Авдонченко, Марину Мамаеву и Надежду Ульяновскую. Елена Чарина, Екатерина Федышина, Елена Кобак и Анастасия Рябова утверждены делегатами УЕФА.