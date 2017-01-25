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Адвокат: допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрыты

Спорт
25 января, 20:36 дата обновления: 25 января, 20:51 UTC+3
По словам Кристофа Вишеманна, МОК не смог предоставить доказательств вины Легкова и другого лыжника Евгения Белова
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Александр Легков

Александр Легков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Допинг-пробы российского лыжника Александра Легкова с Олимпийских игр 2014 года в Сочи дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн.

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Также сообщается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова.

"Обе допинг-пробы Легкова, которые он сдал в Сочи, дали отрицательный результат. Также судебно-медицинская экспертиза не показала наличия повреждений на пробирках. Легков сдавал тесты в Сочи дважды без каких-либо признаков фальсификации", - заявил адвокат.

МОК не смог предоставить доказательств вины Легкова и Белова

Вишеманн заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не смог предоставить доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны Легкова и Белова. Адвокат спортсменов потребовал от МОК в течение десяти дней предоставить доказательства нарушений антидопинговых правил или в противном случае прекратить расследование в отношении лыжников.

"Они не смогли ничего предоставить", - сказал адвокат спортсменов.

В конце декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В середине января FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение.

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