Адвокат: допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрыты

Малкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за травмыСпорт 25 января, 21:48
"Спартак" потерпел десятое поражение подряд в КХЛ и потерял шансы на выход в плей-оффСпорт 25 января, 21:41
Тренер: руководство ВК "Динамо" обещало решить финансовую проблему до конца январяСпорт 25 января, 21:34
В США ввиду роста спроса из печати выйдут 75 тыс. экземпляров романа "1984" ОруэллаКультура 25 января, 21:16
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в ДонбассеМеждународная панорама 25 января, 21:13
ABC: США начнут строить стену на границе с Мексикой через несколько месяцевМеждународная панорама 25 января, 21:01
Кадыров удивлен высказыванием главы Минобрнауки о ношении хиджаба в школеОбщество 25 января, 20:40
Адвокат: допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрытыСпорт 25 января, 20:36
Pobjeda: в Черногории 13 человек признались в подготовке переворотаМеждународная панорама 25 января, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Допинг-пробы российского лыжника Александра Легкова с Олимпийских игр 2014 года в Сочи дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн.
Также сообщается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова.
"Обе допинг-пробы Легкова, которые он сдал в Сочи, дали отрицательный результат. Также судебно-медицинская экспертиза не показала наличия повреждений на пробирках. Легков сдавал тесты в Сочи дважды без каких-либо признаков фальсификации", - заявил адвокат.
Вишеманн заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не смог предоставить доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны Легкова и Белова. Адвокат спортсменов потребовал от МОК в течение десяти дней предоставить доказательства нарушений антидопинговых правил или в противном случае прекратить расследование в отношении лыжников.
"Они не смогли ничего предоставить", - сказал адвокат спортсменов.
В конце декабря стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В середине января FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение.