Тренер: руководство ВК "Динамо" обещало решить финансовую проблему до конца января

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Руководство женского волейбольного клуба "Динамо" (Краснодар) обещало решить финансовую проблему до конца января, если этого не произойдет, то игроки будут искать другие команды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер краснодарской команды Константин Ушаков.

Ранее стало известно, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев. Волейболистки обратились в открытом письме с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву.

"С каждым матчем все сложнее и сложнее настраиваться на игру, говорю девочкам, что пока мы вместе и едины, то можем обыграть любого соперника. Сейчас финансовое состояние в клубе не изменилось, руководство обещало до конца января решить этот вопрос. А если этого не произойдет, то каждый из нас будет искать другой путь, потому что волейбол для нас - это основной способ заработать деньги", - сказал Ушаков.

В среду краснодарская команда уступила московскому "Динамо" в матче Лиги чемпионов со счетом 2-3.