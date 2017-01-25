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"Химки" победили "Ратиофарм" в матче Топ-16 баскетбольного Еврокубка

Спорт
25 января, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
"Химки" занимают второе место в турнирной таблице, одержав три победы в четырех встречах
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" победил немецкий "Ратиофарм" со счетом в домашнем матче 4-го тура группы F Топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист хозяев Алексей Швед, в активе которого 32 очка.

"Химки" занимают второе место в турнирной таблице, одержав три победы в четырех встречах. "Ратиофарм" идет последним, проиграв во всех четырех матчах.

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