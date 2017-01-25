"Химки" победили "Ратиофарм" в матче Топ-16 баскетбольного Еврокубка

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" победил немецкий "Ратиофарм" со счетом в домашнем матче 4-го тура группы F Топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист хозяев Алексей Швед, в активе которого 32 очка.

"Химки" занимают второе место в турнирной таблице, одержав три победы в четырех встречах. "Ратиофарм" идет последним, проиграв во всех четырех матчах.