Малкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не примет участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что форвард получил повреждение нижней части тела и не сыграет также и в ближайших играх регулярного чемпионата. О точных сроках восстановления россиянина не сообщается.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лос-Анджелесе 28-29 января.