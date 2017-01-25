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Ярушкин: мотивация для игроков ХК "Спартак" остается, несмотря на непопадание в плей-офф

Спорт
25 января, 22:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгений Боднар
В среду красно-белые уступили СКА и потеряли шансы побороться за Кубок Гагарина
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Алексей Ярушкин (в центре)

Алексей Ярушкин (в центре)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Мотивация для хоккеистов "Спартака", несмотря на невыход в плей-офф, остается прежней. Об этом журналистам сообщил и.о. главного тренера команды Алексей Ярушкин.

"Спартак" в среду уступил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на родном льду со счетом 1:2 и потерял шансы на попадание в плей-офф.

"Фактически сегодня, а юридически мы уже давно потеряли это место. Поэтому мотивация осталась прежней - на каждую игру выходить и играть", - сказал Ярушкин.

"В первом-втором периодах имели преимущество, были моменты забить, не реализовали - сказались удаления. Решения судей (во втором периоде до конца игры был удален форвард Вадим Бердников. - Прим. ТАСС) не обсуждаю. В третьем периоде вроде как бы и добавили. Но сказалась усталость, поскольку много оборонялись за всю игру, из-за этого сравнять счет не получилось", - добавил он.

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