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Хоккеиста СКА Шипачева увезли в больницу во время матча со "Спартаком"

Спорт
25 января, 22:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгений Боднар
Автор одного из голов Шипачев получил травму во втором периоде, когда принял на себя шайбу, после чего сумел забить гол
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Олег Знарок

Олег Знарок

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Нападающего СКА Вадима Шипачева увезли в больницу во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил главный тренер СКА Олег Знарок.

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СКА одержал в Лужниках победу со счетом 2:1. Автор одного из голов Шипачев получил травму во втором периоде, когда принял на себя шайбу, после чего сумел забить гол.

"По Шипачеву именно сейчас ничего не могу сказать, не знаю, - сказал Знарок. - Его увезли в больницу после второго периода".

"Очень тяжелая игра, кроме третьего периода. В третьем периоде более-менее получилось, благодаря чему мы взяли три очка. Не в свою игру мы начали сначала играть, но удалось по ходу матча выровнять положение и взять три очка", - отметил Знарок.

Ворота СКА защищал Микко Коскинен, тогда как в предыдущих матчах играл Игорь Шестеркин. "Сегодня он (Коскинен) выручал. У нас существует определенный график вратарей, рассказать о котором я не могу", - добавил тренер.

В следующем матче СКА сыграет 27 января в Нижнем Новгороде с "Торпедо".

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