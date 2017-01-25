Хоккеиста СКА Шипачева увезли в больницу во время матча со "Спартаком"

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Нападающего СКА Вадима Шипачева увезли в больницу во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил главный тренер СКА Олег Знарок.
СКА одержал в Лужниках победу со счетом 2:1. Автор одного из голов Шипачев получил травму во втором периоде, когда принял на себя шайбу, после чего сумел забить гол.
"По Шипачеву именно сейчас ничего не могу сказать, не знаю, - сказал Знарок. - Его увезли в больницу после второго периода".
"Очень тяжелая игра, кроме третьего периода. В третьем периоде более-менее получилось, благодаря чему мы взяли три очка. Не в свою игру мы начали сначала играть, но удалось по ходу матча выровнять положение и взять три очка", - отметил Знарок.
Ворота СКА защищал Микко Коскинен, тогда как в предыдущих матчах играл Игорь Шестеркин. "Сегодня он (Коскинен) выручал. У нас существует определенный график вратарей, рассказать о котором я не могу", - добавил тренер.
В следующем матче СКА сыграет 27 января в Нижнем Новгороде с "Торпедо".