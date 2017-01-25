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Фигуристы Забияко и Энберт заявили, что они не волновались перед дебютом на ЧЕ

Спорт
25 января, 23:04 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Спортсмены набрали 72,38 балла и занимают текущее второе место в соревнованиях спортивных пар в короткой программе
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ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заявили, что они не волновались перед первым прокатом на дебютном для себя чемпионате Европы в Остраве. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Забияко и Энберт набрали 72,38 балла и занимают текущее второе место в соревнованиях спортивных пар в короткой программе.

"Впечатления просто отличные, мы очень рады этому прокату. Даже не столько элементам, сколько ощущениям от этой программы и этой истории. Все это было легче, чем обычно. Даже на финале Гран-при волнения было больше", - отметил Энберт.

"Возможно, за счет плотного начала сезона - два этапа Гран-при, чемпионат России - мы немного привыкли к этим ощущениям, - продолжил он. - Кроме того, мы выступали раньше всех наших конкурентов. Возможно, этот фактор облегчил нам жизнь - мы никого не видели, оценок не слышали".

"Сегодня не было волнения, катались спокойно и расслабленно - для публики, для себя, для судей, для тренеров. По сравнению с чемпионатом России в Челябинске программу мы не меняли", - добавила Забияко.

В соревновании спортивных пар в короткой программе Россию также представят Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

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