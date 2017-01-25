Хоккеист СКА Шипачев выписан из больницы после матча со "Спартаком"

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба СКА Вадим Шипачев выписан из больницы, куда его доставили с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком" в Москве. Об это ТАСС сообщил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

Во втором периоде матча на Малой спортивной арене в "Лужниках" в Шипачева попала шайба после броска Антона Белова, однако форвард сумел забить гол и сравнять счет. Главный тренер команды Олег Знарок сообщил журналистам после матча, что Шипачева увезли в больницу после второго периода.

"Все хорошо. Его выписали", - сказал Ротенберг.

Следующий матч СКА проведет 27 января на выезде с нижегородским "Торпедо".