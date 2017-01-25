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Миронов: игроки "Динамо" не высчитывают варианты в плей-офф КХЛ, это дело статистиков

Спорт
25 января, 23:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
В среду бело-голубые победили в домашнем матче "Салават Юлаев" со счетом 6:2
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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского "Динамо" не занимаются просчитыванием вариантов для плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), дело игроков - добывать победы. Такое мнение журналистам высказал защитник "Динамо" Андрей Миронов.

"Динамо" на домашнем льду обыграло "Салават Юлаев" со счетом 6:2. Миронов появился на льду после травмы руки впервые с ноября 2016 года.

"Работаем над тем, чтобы в плей-офф было все хорошо. Главное - результат, нам без разницы, с каким счетом выигрывать. Спасибо болельщикам, пробирало до мурашек, когда они нас поддерживают", - сказал Миронов.

"Когда счет стал 2:2, мы шока не испытали, это игра, все бывает, главное было играть и доводить дело до победы, что мы и сделали. Это же не трагедия, что нам нужно было со льда уходить? (Александр) Еременко (вратарь "Динамо", который был заменен после двух пропущенных шайб. - Прим. ТАСС) не виноват в этих голах. Статистики должны высчитывать нам варианты, а мы должны выходить и выигрывать", - отметил хоккеист.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. В следующем матче 27 января бело-голубые на домашнем льду сыграют с магнитогорским "Металлургом".

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