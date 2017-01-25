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Карякин обыграл Андрейкина на шахматном супертурнире в Нидерландах

Спорт
25 января, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
После 10 туров лидерство удерживает американец Уэсли Со
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин победил соотечественника Дмитрия Андрейкина в матче 10-го тура традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл индийца Пенталу Харикришну.

Уэсли Со (США) победил Радослава Войташека (Польша), Павел Эльянов (Украина) сыграл вничью с Вэй И (Китай), Левон Аронян (Армения) победил Рихарда Раппорта (Венгрия), Башкаран Адхибан (Индия) сыграл вничью с Яном Непомнящим (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) свел вничью партию против соотечественника Люка ван Вели.

После 10 туров лидерство сохранил Со - 7 очков. Далее идут Аронян, Эльянов, Вэй И, Карлсен и Карякин (по 6), Адхибан (5,5), Харикришна, Гири (5), Андрейкин, Войташек и Непомнящий (по 4), Раппорт (3,5), ван Вели (2).

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.

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