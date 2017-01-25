Пара Тарасова и Морозов лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар. Их результат - 80,82 балла.
Второе место занимают французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,18), третье - немцы Алена Савченко и Бруно Массо (73,76).
Россияне Ксения Столбова и Федор Климов набрали 73,70 балла и занимают четвертую строчку, еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт идет пятой (72,38).
Произвольную программу спортсмены представят в четверг. Чемпионат Европы проходит в чешской Остраве.