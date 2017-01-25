Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция арестовала бывшего чемпиона мира по боксу Оскара де ла Хойю

Спорт
25 января, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
43-летний бывший спортсмен был арестован за вождение автомобиля в токсическом опьянении
Поделиться
Материал из 1 страницы
Оскар де ла Хойя

Оскар де ла Хойя

© EPA/ANDREW GOMBERT

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя был арестован в городе Пасадене (штат Калифорния). Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент, повлекший за собой арест 43-летнего бывшего боксера, произошел во вторник. Полиция остановила автомобиль, после чего стало ясно, что де ла Хойя находится в состоянии токсического опьянения. Сразу после этого бывший боксер был арестован. О том, какое наказание грозит ему, не сообщается.

Ранее де ла Хойя неоднократно сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ и даже проходил лечение в реабилитационном центре.

Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпиады-1992 в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и др. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 - нокаутом) и потерпев шесть поражений.

После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности в рамках собственной компании Golden Boy Promotions, услугами компании пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
4
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
5
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики
6
Трамп может подписать указ о начале создания безопасных зон в Сирии
7
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
Темы дня
Реклама