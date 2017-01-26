Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки по футболу

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Футболисты сборной Египта обыграли команду Ганы со счетом 1:0 в заключительном матче группового турнира Кубка африканских наций, который проходит в Габоне. Таким образом, определились все участники первой стадии плей-офф турнира - 1/4 финала.
Единственный гол в матче забил форвард сборной Египта Мохаммед Салах (11-я минута). Благодаря победе египтяне заняли первое место в группе D, ганцы - второе.
Все пары четвертьфинальной стадии выглядят следующим образом: Буркина-Фасо - Тунис (28 января), Египет - Марокко (29 января), Сенегал - Камерун (28 января), ДР Конго - Гана (29 января).
Турнир завершится 5 февраля.
Сборная Египта является самой титулованной командой континента, выиграв трофей семь раз, однако последняя победа египтян датирована 2010 годом. По четыре победы на счету сборных Ганы и Камеруна, три титула завоевали футболисты Нигерии, которые не сумели пробиться на нынешний турнир. В 2015 году Кубок Африки прошел в Экваториальной Гвинее и завершился победой сборной Кот-д'Ивуара, которая в финале в серии пенальти обыграла ганцев.