Фигурист Морозов считает, что их пара с Тарасовой поступательно движется по сезону

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления в произвольной программе парного катания на чемпионате России по фигурному катанию в декабре 2016 года © Донат Сорокин/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Фигурист Владимир Морозов считает, что их пара с Евгенией Тарасовой поступательно движется по сезону. Такое мнение Морозов высказал в разговоре с журналистами.

Тарасова и Морозов занимают первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар. Результат Тарасовой и Морозова - 80,82 балла. Второе место занимают французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,18), третье - немцы Алена Савченко и Бруно Массо (73,76).

"Нельзя выделить этап подготовки непосредственно к чемпионату Европы, у нас все получается поступательно. От старта к старту мы получали оценки все выше и выше, как за короткую, так и за произвольную программы. А подготовка к Остраве была хорошей и основательной, мы много катали", - отметил Морозов.

Морозов заявил, что пара не ставит цель в ближайшее время побить мировой рекорд. "Конкретно за мировым рекордом мы не гонимся", - подчеркнул Морозов.

"Будем делать свою работу - и придем к рекорду", - добавила Тарасова.

Произвольную программу спортсмены представят в четверг.