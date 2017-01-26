"Ювентус" победил "Милан" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболу

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и вышел в следующий раунд.
В составе "Ювентуса" голы забили Пауло Дибала (10-я минута) и Миралем Пьянич (21). У "Милана" отличился Карлос Бакка (53). На 54-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Милана" Мануэль Локателли.
В полуфинале команда Массимилиано Аллегри сыграет против "Наполи". Первая встреча состоится 1 марта в Неаполе, ответная - 5 апреля в Турине.
В других матчах 1/4 финала сыграют "Интер" и "Лацио" (31 января), а также "Рома" и "Чезена" (1 февраля). Каждый полуфинал состоит из двух матчей, которые пройдут 1 марта и 5 апреля.
Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является "Ювентус", который 11 раз становился обладателем трофея. На счету "Наполи" пять побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2014 году.