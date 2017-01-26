"Саутгемптон" обыграл "Ливерпуль" и вышел в финал Кубка английской лиги

Индекс Dow Jones обновил исторический максимумЭкономика и бизнес 26 января, 2:04
Число погибших при сходе лавины в Италии возросло до 27Происшествия 26 января, 2:03
Французский футболист Эвра официально стал игроком "Марселя"Спорт 26 января, 1:47
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в СирииМеждународная панорама 26 января, 1:29
"Реал" не смог выйти в полуфинал Кубка Испании по футболуСпорт 26 января, 1:21
Белый дом не готовил проект указа Трампа о воссоздании тайных тюрем ЦРУМеждународная панорама 26 января, 1:19
"Саутгемптон" обыграл "Ливерпуль" и вышел в финал Кубка английской лигиСпорт 26 января, 1:09
ABC: Трамп уверен в эффективности пыток против подозреваемых в терроризмеМеждународная панорама 26 января, 1:03
Александр Михайлов будет переизбран главой Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 1:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Ливерпуль" дома проиграл "Саутгемптону" со счетом 0:1 во втором матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. По сумме двух встреч команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:2.
Единственный гол в ответном матче на счету Шейна Лонга (90-я минута).
В четверг в ответной игре другого полуфинала "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Халлом". Первая игра в Манчестере закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
Самым титулованным клубом в Кубке английской лиги является "Ливерпуль", на счету которого восемь побед в 12 финалах. "Манчестер Юнайтед" завоевывал трофей четырежды (1992, 2006, 2009, 2010 гг.).