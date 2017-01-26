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"Саутгемптон" обыграл "Ливерпуль" и вышел в финал Кубка английской лиги

Спорт
26 января, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По сумме двух встреч полуфинала команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:2
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Футболисты "Ливерпуля" Адам Лаллана и Роберто Фирмино (слева направо)

Футболисты "Ливерпуля" Адам Лаллана и Роберто Фирмино (слева направо)

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Ливерпуль" дома проиграл "Саутгемптону" со счетом 0:1 во втором матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. По сумме двух встреч команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:2.

Единственный гол в ответном матче на счету Шейна Лонга (90-я минута).

В четверг в ответной игре другого полуфинала "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Халлом". Первая игра в Манчестере закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Самым титулованным клубом в Кубке английской лиги является "Ливерпуль", на счету которого восемь побед в 12 финалах. "Манчестер Юнайтед" завоевывал трофей четырежды (1992, 2006, 2009, 2010 гг.).

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