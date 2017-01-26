"Реал" не смог выйти в полуфинал Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Реал" сыграл вничью с "Сельтой" со счетом 2:2 во втором матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу и не смог пробиться в следующий раунд. По сумме двух встреч клуб из Мадрида уступил со счетом 3:4.

В ответной игре в составе "Сельты" гол забил Даниэль Васс (85-я минута), на 44-й минуте матча автогол забил полузащитник "Реала" Данило. В составе "Реала" отличились Криштиану Роналду (62) и Лукас Васкес (90).

Первый матч 1/4 финала, который состоялся на арене "Сантьяго Бернабеу", завершился победой "Сельты" со счетом 2:1.

Самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу является "Барселона", побеждавшая в турнире 28 раз. На счету "Реала" 19 трофеев. "Сельта" трижды выходила в финал Кубка Испании, но ни разу не смогла стать обладателем трофея.