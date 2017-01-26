"Монако" сыграет с ПСЖ в финале Кубка французской лиги по футболу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Монако" обыграл "Нанси" со счетом 1:0 в матче полуфинала Кубка Франции по футболу и вышел в финал, где встретится с "Пари Сен-Жермен".

Единственный гол в матче забил Радамель Фалькао на 45-й минуте.

Ранее в первом полуфинале ПСЖ разгромил на выезде "Бордо" со счетом 4:1.

Финал 23-го розыгрыша Кубка французской лиги между ПСЖ и "Монако" состоится 1 апреля на арене "Парк Олимпик" в Лионе. Финал нынешнего Кубка французской лиги станет первым с 1998 года, который не примет арена "Стад де Франс".

ПСЖ является самым титулованным клубом в истории Кубка французской лиги, на счету парижан шесть побед (1995, 1998, 2008, 2014-2016). "Монако" выигрывал трофей лишь однажды, когда в финале 2003 года разгромил "Сошо" (4:1).