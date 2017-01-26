Вице-чемпионка ОИ-2012 кенийка Кипьего стала гражданкой США

Кенийка Салли Кипьего, Тирунеш Дибаба из Эфиопии и Вивиан Черуйот из Кении (слева направо) на пьедестале почета после финала забега на 10 000 м на Играх в Лондоне © EPA/NIC BOTHMA

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в беге на 10 000 м Салли Кипьего стала гражданкой США. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

31-летняя спортсменка проживает в США 12 лет. Она девять раз становилась чемпионкой легкоатлетического чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

It has been 12 years and 8 days since I first landed in America. Today I became a US citizen! #Grateful Фото опубликовано Sally Kipyego (@sallykipyego) Янв 25 2017 в 3:03 PST

Кипьего является серебряным призером чемпионата мира 2011 года, а также Игр-2012 в Лондоне на дистанциях 10 000 м. В ноябре 2016 года Кипьего финишировала второй на знаменитом марафоне в Нью-Йорке.