Шайба Сошникова и передача Зайцева помогли "Торонто" обыграть "Детройт" в НХЛ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Зайцев отдал голевую передачу, а нападающий Никита Сошников забросил вторую шайбу в сезоне.

В матче отличились Остон Мэттьюс (6-я минута), Роман Полак (36), Джеймс ван Римсдик (45) и Сошников (49).

Российский защитник "Торонто" Зайцев провел на льду 22 минуты 42 секунды, провел один силовой прием и заблокировал один бросок соперников. Голевая передача стала для него 19-й в 46 матчах чемпионата. Всего в активе 25-летнего хоккеиста теперь 20 очков (1+19) по системе "гол+пас".

23-летний форвард "Торонто" Сошников забросил вторую шайбу за 37 игр в текущем чемпионате, набрав шестой балл за результативность.

Пресс-служба "Торонто" на странице в сети микроблогов Twitter опубликовала видео заброшенной шайбы.

Soshnikov made it 4-0 Toronto.#TMLtalk #BellLetsTalk pic.twitter.com/Gfl9xMVwyd — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 26 января 2017 г.

"Торонто" идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 55 очков в 46 матчах. "Детройт" занимает 16-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 49 очков после 49 игр. В следующем матче в ночь на пятницу "Торонто" на выезде встретится с "Филадельфией", 31 января "Детройт" дома сыграет против "Нью-Джерси".