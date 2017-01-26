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Шайба Сошникова и передача Зайцева помогли "Торонто" обыграть "Детройт" в НХЛ

Спорт
26 января, 5:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
"Торонто" на выезде обыграл "Детройт" со счетом 4:0
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Российский форвард "Торонто" Никита Сошников

Российский форвард "Торонто" Никита Сошников

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Зайцев отдал голевую передачу, а нападающий Никита Сошников забросил вторую шайбу в сезоне.

В матче отличились Остон Мэттьюс (6-я минута), Роман Полак (36), Джеймс ван Римсдик (45) и Сошников (49).

Российский защитник "Торонто" Зайцев провел на льду 22 минуты 42 секунды, провел один силовой прием и заблокировал один бросок соперников. Голевая передача стала для него 19-й в 46 матчах чемпионата. Всего в активе 25-летнего хоккеиста теперь 20 очков (1+19) по системе "гол+пас".

23-летний форвард "Торонто" Сошников забросил вторую шайбу за 37 игр в текущем чемпионате, набрав шестой балл за результативность.

Пресс-служба "Торонто" на странице в сети микроблогов Twitter опубликовала видео заброшенной шайбы. 

"Торонто" идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 55 очков в 46 матчах. "Детройт" занимает 16-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 49 очков после 49 игр. В следующем матче в ночь на пятницу "Торонто" на выезде встретится с "Филадельфией", 31 января "Детройт" дома сыграет против "Нью-Джерси".

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