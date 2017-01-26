Братья Брайаны вышли в финал Australian Open в парах

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американцы Майк и Боб Брайаны вышли в финал парного турнира Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).
В полуфинале 38-летние Брайаны, пара которых "посеяна" третьей, обыграли испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
В финале американцы встретятся с победителем матча Марк Полманс/Эндрю Уиттингтон (оба - Австралия) - Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия).
Брайаны в 30-й раз в карьере вышли в финал парного турнира серии Большого шлема, а также в 10-й - на Открытом чемпионате Австралии. В предыдущих 29 финалах американцы одержали 16 побед (6 - на Открытом чемпионате Австралии). Они также становились обладателями Кубка Дэвиса 2007 года и являются рекордсменами по количеству совместно завоеванных титулов в парном разряде - 112.