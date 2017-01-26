"Оклахома" обыграла "Нью-Орлеан", Уэстбрук оформил 60-й трипл-дабл в НБА

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук оформил 60-й трипл-дабл в карьере в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Нью- Орлеана", который закончился со счетом 114:105 в пользу гостей.

28-летний Уэстбрук стал самым результативным игроком встречи, он набрал 27 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 передач. По количеству трипл-даблов за карьеру в НБА Уэстбрук единолично занял пятое место в истории лиги, обойдя легендарного форварда "Бостон Селтикс" Ларри Берда (59 трипл-даблов).

На четвертом месте идет Уилт Чемберлен (78 трипл- даблов), на третьем - Джейсон Кидд (107), на втором - Мэджик Джонсон (138). Лидирует Оскар Робертсон, оформивший 181 трипл-дабл в карьере.

Уэстбрук был выбран "Оклахомой" в первом раунде на драфте 2008 года под общим 4-м номером, в текущем сезоне он провел за клуб 44 матча, набирая в среднем по 30,8 очка за матч, делая 10,7 подбора и 10,3 передачи.

Результаты других матчей игрового дня в НБА:

"Кливленд" - "Сакраменто" - 112:116 ОТ

"Бостон" - "Хьюстон" - 120:109

"Бруклин" - "Майами" - 106:109

"Мемфис" - "Торонто" - 101:99

"Милуоки" - "Филадельфия" - 109:114

"Чикаго" - "Атланта" - 114:119.