"Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярном матче НХЛ

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Филадельфия" победила "Нью- Йорк Рейнджерс" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), голкипер гостей Стив Мэйсон отразил все 34 броска и был признан первой звездой встречи.
Шайбы забросили Уэйн Симмондс (47-я минута) и Якуб Ворачек (50). Мэйсон стал первой звездой встречи, Ворачек - второй, Симмондс - третьей.
Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов сыграл в матче 24 минуты 40 секунд, успев заблокировать один бросок соперников. Другой российский игрок "Филадельфии" Роман Любимов провел на площадке семь с половиной минут.
Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич нанес один бросок и провел один силовой прием за 14 минут и 42 секунды на площадке.
"Филадельфия" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 49 матчах. "Рейнджерс" идут на пятой строчке, имея в активе 63 очка после 49 игр. В следующем матче в ночь на пятницу "Филадельфия" дома сыграет против "Торонто", "Рейнджерс" 31 января на своей площадке встретится с "Коламбусом".