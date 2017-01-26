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Информатор WADA Степанова выступит на турнире IAAF в Бостоне

Спорт
26 января, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий в декабре 2014 года выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг"
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Юлия Степанова

Юлия Степанова

© MICHAEL KAPPELER/EPA, архив

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова выступит на этапе Мирового тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в закрытых помещениях в Бостоне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Этап Мирового тура IAAF в закрытых помещениях в Бостоне пройдет в субботу. Степанова выступит под нейтральным флагом в забеге на 800 м.

Муж Степановой Виталий сказал, что спортсменка надеется использовать данные соревнования в качестве отправной точки для участия в международных турнирах, а также на соревнованиях в США. "Летом она получила травму, а восстановление проходило медленно. Сейчас она здоровая, но нервная. Мы не рассчитываем на многое в Бостоне, она просто счастлива, что может снова соревноваться", - отметил Степанов.

Сама Степанова сказала, что не рассчитывает на достойный результат. "Надеюсь, что в итоге не будет огромного разрыва между мной и бегуном, финишировавшим передо мной", - добавила Степанова.

Российская легкоатлетка Степанова и ее муж Виталий в декабре 2014 года выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Летом Степанова получила индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена и выступила на июльском чемпионате Европы в Амстердаме, где получила травму. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, запретил Степановой стартовать на Играх-2016 из-за прошлых проблем с допингом.

Осенью 2016 года Степанова от Международного олимпийского комитета получила финансовый грант для оплаты своей подготовки к соревнованиям.

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