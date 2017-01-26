Финал Кубка России может пройти на "Зенит-Арене" или в Сочи

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Финальный матч Кубка России по футболу может пройти на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Лига заседала, они ищут дату в календаре, - сказал Мутко. - Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому (финал Кубка России) нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место - это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там (на "Зенит-Арене"), поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций".
Администрация Санкт-Петербурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона "Зенит-Арена" 29 декабря. Первый матч на арене, которая станет второй в стране по размерам (вместимость - 68 тысяч зрителей) после "Лужников", планируется провести 23 апреля - "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с екатеринбургским "Уралом".
На арене также пройдут матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира 2018 года и игры чемпионата Европы 2020 года.