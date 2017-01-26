Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финал Кубка России может пройти на "Зенит-Арене" или в Сочи

Спорт
26 января, 8:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Президент РФС Виталий Мутко отметил необходимость проведения тестовых матчей в преддверии Кубка конфедераций
Поделиться
Материал из 1 страницы
"Зенит-Арена"

"Зенит-Арена"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Финальный матч Кубка России по футболу может пройти на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Стадион "Зенит-Арена"
Мутко: 1,5-2 млрд рублей потребуется "Зенит-Арене" для адаптации к ЧМ

"Лига заседала, они ищут дату в календаре, - сказал Мутко. - Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому (финал Кубка России) нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место - это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там (на "Зенит-Арене"), поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций".

Администрация Санкт-Петербурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона "Зенит-Арена" 29 декабря. Первый матч на арене, которая станет второй в стране по размерам (вместимость - 68 тысяч зрителей) после "Лужников", планируется провести 23 апреля - "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с екатеринбургским "Уралом".

На арене также пройдут матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира 2018 года и игры чемпионата Европы 2020 года.

Смотрите также

Адаптацией стадиона в Санкт-Петербурге к ЧЕ-2020 будет заниматься "Зенит"
Глава УЕФА: стадион в Петербурге станет одним из лучших в Европе
Мутко поздравил строителей "Зенит-Арены" со вводом стадиона в эксплуатацию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
3
МО РФ: российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются
4
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
5
ABC: Трамп подтвердил намерение создать зоны безопасности в Сирии
6
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программе
7
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
Темы дня
Реклама