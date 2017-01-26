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"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" в матче НХЛ, Слепышев сделал передачу

Спорт
26 января, 8:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:0
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Эдмонтон" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Леон Драйзайтль (26-я и 41-я минуты), Райан Ньюджент-Хопкинс (38) и Зак Кассиан (40).

В составе победителей передачей отметился российский нападающий Антон Слепышев Всего в нынешнем сезоне он провел 22 матча, в котором набрал 6 (3 шайбы + 3 передачи) очков.

В турнирной таблице Западной конференции "Эдмонтон" занимает пятое место, набрав в 50 матчах 62 очка, "Анахайм" с 63 очками идет пятым.

В другом матче "Колорадо" проиграл в седьмой раз подряд, уступив дома "Ванкуверу" со счетом 2:3. Защитник хозяев Никита Задоров отметился передачей, которая стала для него девятой в сезоне.

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