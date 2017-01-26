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"Лейкерс" проиграли "Портленду" в матче НБА

Спорт
26 января, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Российский центровой "Лос-Анджелеса" Тимофей Мозгов сделал пять подборов
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Тимофей Мозгов (справа)

Тимофей Мозгов (справа)

© Mark J. Terrill/AP

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Портленду" со счетом 98:105 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Лу Уильямс, набравший 31 очко. Российский центровой "Лос-Анджелеса" Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут 30 секунд, сделав пять подборов и отдав одну результативную передачу.

"Портленд" идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 17 побед в 47 матчах. "Лейкерс" с 16 победами с 49 встречах идут 15-ми.

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