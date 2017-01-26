"Лейкерс" проиграли "Портленду" в матче НБА

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Портленду" со счетом 98:105 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Лу Уильямс, набравший 31 очко. Российский центровой "Лос-Анджелеса" Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут 30 секунд, сделав пять подборов и отдав одну результативную передачу.

"Портленд" идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 17 побед в 47 матчах. "Лейкерс" с 16 победами с 49 встречах идут 15-ми.