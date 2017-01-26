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Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

Спорт
26 января, 10:10 дата обновления: 26 января, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Во втором полуфинале Серена Уильямс обыграла Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии
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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA/MADE NAGI

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В полуфинале 35-летняя Серена Уильямс, "посеянная" на турнире под вторым номером, обыграла 34-летнюю хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1. В последний раз теннисистки встречались между собой в 1998 году.

Ранее в другом матче 1/2 финала Винус Уильямс (13) победила американку Коко Вандевеге.

До этого Сестры Уильямс играли между собой в решающем матче турнира серии Большого шлема в восемь раз, шесть побед остались за Сереной. Последний такой финал датирован 2009 годом, когда спортсменки определяли победителя Уимлбдонского турнира. Серена близка к рекорду по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. Сейчас на ее счету 22 титула, как и у немки Штеффи Граф.

Финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде состоится 28 января.

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