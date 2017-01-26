Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В полуфинале 35-летняя Серена Уильямс, "посеянная" на турнире под вторым номером, обыграла 34-летнюю хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1. В последний раз теннисистки встречались между собой в 1998 году.

Ранее в другом матче 1/2 финала Винус Уильямс (13) победила американку Коко Вандевеге.

До этого Сестры Уильямс играли между собой в решающем матче турнира серии Большого шлема в восемь раз, шесть побед остались за Сереной. Последний такой финал датирован 2009 годом, когда спортсменки определяли победителя Уимлбдонского турнира. Серена близка к рекорду по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. Сейчас на ее счету 22 титула, как и у немки Штеффи Граф.

Финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде состоится 28 января.