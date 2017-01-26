Черчесов отправится в Испанию и Турцию для просмотра кандидатов в сборную России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ближайшее время посетит сборы отечественных клубов в Турции и Испании, где просмотрит кандидатов в национальную команду. Об этом он сообщил пресс-службе футбольного клуба "Краснодар".

"Я останусь на неделю в ОАЭ, где проводит сборы "Краснодар" и "Спартак". Затем отправлюсь в Турцию, Испанию, - рассказал Черчесов. - Надо своими глазами увидеть, кто на что готов на сегодняшний день".

Сборная России 28 марта в Сочи проведет товарищеский матч с командой Бельгии, которая занимает пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Игра станет первой на стадионе "Фишт" после его реконструкции. Также известно, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с командами Кот- д'Ивуара, который должен состояться предположительно 24 марта в Краснодаре, и Бразилии, с которой россияне могут сыграть в начале июня в Москве.

Также сборная примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Тренировочный сбор российской команды перед турниром пройдет в мае-июне.