Вопрос дальнейшей работы Лебедевой в IAAF решит спортивный суд

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос сохранения должности члена женского комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за Татьяной Лебедевой, которая была лишена двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине, будет решать Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.

Лебедева сейчас отстранена от работы в женском комитете. В среду стало известно, что перепроверка ее допинг-пробы с Игр-2008 дала положительный результат. Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру, намерена обжаловать решение в спортивном суде.

"Как только дело Международного олимпийского комитета (МОК) и рассмотрение какой-либо апелляции по вопросу аннулирования результатов Татьяны Лебедевой на Олимпийских играх в Пекине за нарушение антидопинговых правил будут завершены, IAAF обратится в CAS, чтобы определить необходимость применения дополнительных санкций", - говорится в сообщении.

При этом IAAF призвала не связывать лишение медалей с отстранением Лебедевой от работы в организации. Ее полномочия в женском комитете были приостановлены еще в июне прошлого года, когда совет IAAF принял решение продлить приостановление членства в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Лебедева является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину, также в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее (тройной). Она является членом комиссии спортсменов Европейской легкоатлетической ассоциации.