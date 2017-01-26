Колобков: нужно перепроверить пробы всех чемпионов и призеров ОИ 2008 и 2012 годов

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что нужно перепроверить пробы всех чемпионов и призеров Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Такое мнение он высказал журналистам.
Международный олимпийский комитет (МОК) в среду объявил о положительной допинг-пробе прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой на Олимпийских играх 2008 года. Из-за этого МОК лишил спортсменку двух завоеванных на Играх в Пекине серебряных медалей.
"Если перепроверяются пробы за 2008 и 2012 года, то, наверное, для прозрачности есть смысл перепроверять пробы всех призеров, всех чемпионов", - сказал Колобков.
"Честно говоря, я очень расстроен. Лебедева - выдающаяся спортсменка. Но если действительно есть какие-то нарушения, то это очень плохо. Если есть сейчас какие-либо возможности доказать ее невиновность, они должны быть использованы", - добавил он.