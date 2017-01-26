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Колобков: сборная России стала лидером мирового фехтования за прошедший олимпийский цикл

Спорт
26 января, 11:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Министр спорта РФ отметил, что сборная показывала стабильные результаты на протяжении всего олимпийского цикла
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Софья Великая (слева) в финальном поединке командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх

Софья Великая (слева) в финальном поединке командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сборная России по фехтованию стала лидером мирового спорта в течение завершившегося олимпийского цикла. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Колобков принимает участие в отчетно-выборной конференции Федерации фехтования России (ФФР), которая проходит в четверг в Москве. "Российское фехтование вышло на лидирующие позиции в мире, - сказал Колобков. - Это основной итог работы ФФР за последнее четырехлетие. Сборная России показывала стабильные результаты на протяжении всего олимпийского цикла".

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"Мне кажется, наши фехтовальщики всегда стабильно выступали, российское фехтование всегда входило в число лидеров мирового фехтования, - добавил Колобков. - Просто складывалось так, что во время основных стартов всегда результаты были чуть хуже. Сейчас все очень стабильно, молодцы, правильно подготовились, рассчитали всю подготовку".

"Это результат удачной работы тренерского штаба, федерации, хорошее взаимодействие с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России", - подчеркнул министр спорта РФ.

В ходе конференции пройдут выборы президента ФФР. Единственным кандидатом является действующий глава организации Александр Михайлов, занимающий этот пост с 2009 года. "Вопрос выборов - демократический. Если больше нет никакого кандидата, значит так региональные федерации оценивают работу действующего президента ФФР, которому предстоит переизбираться", - сказал Колобков.

Сборная России по фехтованию на Олимпийских играх 2016 года завоевала семь медалей - четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые.

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