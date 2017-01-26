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Мосин: возможное исключение дабл-трапа из программы ОИ расценивают как несправедливое

Спорт
26 января, 11:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Российский стрелок, бронзовый призер Олимпиады 2012 года считает, что это приведет к падению популярности стрельбы в целом
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© Андрей Голованов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Возможное исключение дисциплины дабл-трап из программы летних Олимпийских игр мировая спортивная общественность воспринимает как несправедливое и бесчеловечное. Об этом ТАСС заявил бронзовый призер Олимпиады 2012 года в этой дисциплине Василий Мосин.

В ноябре 2016 года Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) предложила исключить дабл-трап из программы Игр, чтобы уравнять на Олимпиадах количество участников среди женщин и мужчин в этом виде спорта. Рассматривается вопрос замены дабл-трапа стрельбой из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных команд.

"После того, как был опубликован релиз на сайте международной федерации, я записался на прием к президенту Стрелкового союза России, мы с ним обсудили мою дальнейшую тактику, потому что до этого я не сидел сложа руки, организовал в социальных сетях общественное движение в защиту дабл-трапа. Регулярно делаю публикации, привлекаю внимание мировой общественности к этой проблеме, и мировая точка зрения такова, что исключать дабл-трап - несправедливо, контрпродуктивно и бесчеловечно. Просто взять и вычеркнуть вид для того, чтобы достичь соотношения 50 на 50 - это самый простой путь. Но после этого упадет рейтинг стрельбы, популярность, количество участников и свобода выбора дисциплин", - сказал Мосин.

Дабл-трап - это одновременная стрельба по парным мишеням (дуплет), вылетающим из траншеи.

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