Сборная РФ сыграет с командой Гибралтара в отборочном раунде молодежного ЧЕ по футболу

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара в отборочном раунде молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки не старше 21 года) 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
По итогам жеребьевки россияне попали в седьмую группу.
Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть турнира, а четыре лучших команды, занявших вторые места, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах. Сборная Италии сыграет в финальной части чемпионата Европы, который является отборочным раундом на Олимпиаду-2020 в Японии, на правах хозяйки турнира.
Групповой этап отборочного раунда начнется 20 марта 2017 года и завершится 16 октября 2018 года. Стыковые матчи пройдут 12-20 ноября 2018 года.
Чемпионат Европы пройдет в Италии (совместно с Сан-Марино) летом 2019 года.