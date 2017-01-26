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Операционная прибыль телекомпании Sky упала на 9% из-за покупки прав на показ АПЛ

Спорт
26 января, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Телекомпания приобрела права на показ матчей АПЛ в течение трех сезонов (2016-2019) за £5,1 млрд
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Операционная прибыль европейской телекомпании Sky упала на 9% из-за покупки прав на показ Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу телевещателя.

Sky приобрела права на показ матчей АПЛ в течение трех сезонов (2016-2019) за £5,1 млрд.

Сообщается, что прибыль телевещателя по итогам первой половины текущего финансового года составила £679 млн, что на 9% ниже аналогичного показателя в прошлом отчетном периоде. "В год, когда у нас были существенные затраты на покупку телеправ, а именно на показ матчей АПЛ, наши финансовые показатели остаются хорошими", - говорится в сообщении компании.

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