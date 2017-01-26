Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования России

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Александр Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России (ФФР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Выборы состоялись в четверг на безальтернативной основе в ходе отчетно-выборной конференции организации.
Михайлов возглавляет ФФР с 2009 года.
Также в ходе конференции была признана удовлетворительной работа организации в завершившемся олимпийском цикле. "Конференция признала удовлетворительной работу организации в прошедшем олимпийском цикле", - отметили в пресс-службе.
На Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Чемпионами Игр стали саблистка Яна Егорян и рапиристка Инна Дериглазова, а также команды саблисток и рапиристов. Серебро Игр завоевала саблистка Софья Великая, а бронзовые медали достались Тимуру Сафину (рапира) и женской сборной шпажисток.